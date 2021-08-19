شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السقا يدعم مؤمن زكريا ويطالب جمهوره بالدعاء له: "دعواتكم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم أحمد السقا علي مساندة مؤمن زكريا نجم النادي الأهلى بعد التعرض لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، ونشر السقا صورة لمؤمن زكريا بالمستشفى عبر حسابه بموقع "فيس بوك"، مصحوبة بتعليق :"دعواتكم لكابتن مؤمن زكريا".



أحمد السقا يدعم مؤمن زكريا

ويعاني مؤمن زكريا من مرض نادر أبعده عن كرة القدم الفترة الماضية ويتلقى علاجا للتعافي من هذا المرض.

وكان الدكتور محمود حميدة، قال أستاذ المخ والأعصاب بجامعة عين شمس، أول طبيب معالج للاعب النادى الأهلى مؤمن زكريا، إن حالة اللاعب بدأت بضعف خفيف فى العضلات، والضعف تزايد مع مرور الوقت، ثم ضمور فى العضلات، بالإضافة إلى عدد من الأعراض التى تعوقه عن القيام بالنشاطات الحركية التى اعتاد على فعلها يومياً، مؤكدا ضرورة تقديم الدعم النفسى للاعب من قبل طبيبه وأسرته والمجتمع من حوله.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية سارة حازم ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc": "التشخيص الطبى فى تلك الحالات لا يقوم على شكوى المريض، ولا على المعلومات التى يأخذها المتخصص فى فحص المريض، ولكن هناك فحوص للتشخيص، أهمها عمل رنين مغناطيسى على المخ والنخاع الشوكي، ورسم عضلات وسرعة توصيل أعصاب، بالإضافة إلى بذل نخاعى وتحليل دم لتأكد من عدم وجود أمراض تتشابه أعراضه مع تلك الأعراض ثم نبدأ العلاج".

وقال الدكتور محمود حميدة: "حالة اللاعب مرضية مزمنة تأخذ وقت طويل للعلاج، لذلك هناك محاولات لعلاجه، وأول ما نسعى له هو وقف التدهور أو إبطاء التدهور، وحتى الآن يشفى شفاء كاملاً لذلك المرض، إلا فى حالة الأطفال المصابة، وهو ما وفرته الدولة فى الآونة الأخيرة رغم غلاء سعره".

وتابع: "إذا استرد اللاعب نشاطه وحيويته ليس من الضرورى العودة للملاعب، لا بد أن نسعى لوصول اللاعب إلى مرحلة أن يسير وحده ويمارس مهام حياته دون مساعدة أحد، ثم نفكر فى حل باقى المشكلات، ولا بد من تقديم الدعم النفسى للاعب وهو دور الطبيب المعالج له والأهل والمقربين منه والمجتمع، لأنه سينعكس بشكل كبير على إبطاء تدهور المرض".