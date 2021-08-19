شكرا لقرائتكم خبر عن "طالبان" فى الدراما المصرية.. "باب الخلق" الأبرز و"القاهرة كابول" الأحدث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفن الجيد هو ما يتنبأ بالمستقبل، ويستطيع من خلاله المبدع أن يقرأ المستقبل من معطيات الحاضر، والدراما المصرية كجزء من الإبداع المصري والعربي، دائما ما قدمت نماذج للعديد من القضايا التي ناقشتها وتنبأت فيها بالمستقبل، وهو ما تكرر مؤخرا مع أحداث أفغانستان الأخيرة.

حركة طالبان الإرهابية، استطاعت مرة أخرى التقدم فى الأراضي الأفغانية، والاستيلاء على القصر الرئاسي وعدد من المواقع الحيوية فى البلاد، نحو 19 عاما فى الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية على خلفية حادث تفجير برج التجارة العالمي فى سبتمبر عام 2001، لتترك الحركة حينها الحكم الذى استمرت فيه لعقود.

ولم تغفل الدراما المصرية عن مناقشة وضع التنظيم الإرهابي، وكيف يتم تجنيد العناصر الإرهابية فيه، والأسباب والدوافع التي تجعل البعض ينضم لمثل تلك الجماعات الدموية، من خلال عدد من الأعمال التي تنبأت بعودة تنظيم القاعدة مرة أخرى إلى الواجهة والسيطرة على كابول.

ناقش مسلسل "باب الخلق"، جانب عام حول تجنيد البعض فى التنظيم الإرهابي، من خلال شخصية محفوظ زلطة الذى يسافر من أحل الحصول فرصة عمل، ليجد نفسه يعمل مدرسا للغة للعربية فى أحد معسكرات تدريب الجاهديين التابعة لتنظيم القاعدة فى أفغانستان، ويظهر التناول الدرامي أزمة العائدين من أفغانستان من خلال استعداد الجهات الأمنية لاستقبال المجاهد أبو عبدالله، ويمدهم رمزي بالعديد من المعلومات حوله، ويصل أبو عبدالله داخل صندوق بالمطار، فى أحداث الحلقة الأولى من المسلسل.

والمسلسل إنتاج عام 2012، من بطولة النجم الراحل محمود عبد العزيز، عزت أبو عوف، إخراج عادل أديب، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، تدور أحداث المسلسل حول مدرس اللغة العربية الذي يعيش وسط حي باب الخلق العتيق ويقررالسفر إلى خارج مصر باحثا عن سبل أخرى للرزق بعد أن ضاقت به الدنيا في بلده وعندما يعود يفاجأ بالكثير من التغييرات والتطورات التي باتت تنبأ بمستقبل غريب، يحاول التعايش معاها ومواكبتها حتى يضمن الاستمرار.

كما تناول مسلسل "القاهرة كابول، شخصية الإرهابي "رمزى"، وجسده الفنان طارق لطفى، الذي يكون تنظيم إرهابي جديد، ويحلم بأن يكون الخليفة الذى يحكم العالم من البيت الأبيض، ومكة مقراً للعرش، بينما تتحول مصر وسوريا والعراق إلى ولايات تابعة، وظهر خلالها الشيخ رمزي (طارق لطفي) بلحيته وعمامته وجسده النحيل، والمظهر الذى تشابه إلى حد كبير بينه وبين الإرهابي المعروف أسامة بن لادن، زعيم تنظيم القاعدة السابق.