فاطمة المؤمن تخطف الانظار بإطلالة جريئة من اسبانيا!

كتب امير فتحي في الخميس 19 أغسطس 2021 11:51 صباحاً - شاركت الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن مجموعة صُور جديدة لها من احدث جلسة تصوير خضعت لها من رحلتها في اسبانيا وذلك عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلت فاطمة المؤمن بالصُور وهي ترتدي فستان سهرة باللون الأسود ذو صدر مكشوف وحاولت تغطيته عن طريقة حمالة الصدر فيما كانت تضع منشفة على شعرها.

وقد حظيت الصورة بتفاعل واسع من متابعي فاطمة المؤمن حيث تعزل الكثيرون بجمالها واناقتها فيما انتقدها الكثيرون معتبرين ان طلالتها جريئة.

يذكر أن الفاشنيستا الكويتية فاطمة المؤمن كانت قد أثارت موجة من الجدل والغضب بين متابعيها بسبب فيديو تغازل فيه مجموعة رجال تواجدوا على متن قارب آخر خلال إجازتها الصيفية في إسبانيا،.

وشاركت فاطمة المؤمن متابعيها عبر حسابها على تطبيق “سناب شات” مقاطع فيديو تمازح فيهم صديقتها بينما وجَّهت كاميرتها تجاه مجموعة من الأفراد المتواجدين في قارب يقابلهم، ويمكننا سماعها تقول ضاحكة: “ليش ما يجون جمبنا عادي، أقوله ما يبون نوصلهم”، وأضافت تعليق جاء فيه: “لا خلاص رجعونه أصلا عادي ما في شي”.