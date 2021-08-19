نور الزين ضيف مروان خوري في برنامجه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يتواجد النجم العراقي نور الزين في لبنان حيث يعمل على الإنتهاء من تسجيل أغنيات جديدة وإنجاز بعض المشاريع الفنية التي ستبصر النور في الفترة المقبلة.

وصوّر نور الزين ليل أمس الأربعاء حلقة خاصة من برنامج “طرب مع مروان خوري”، ستعرض قريبًا ضمن الموسم الثاني من البرنامج الذي يقدّمه النجم اللبناني مروان خوري.

الجدير ذكره أن نور الزين طرح في الفترة الأخيرة باقة من الأغنيات الجديدة بالتعاون مع شركة “الريماس” للإنتاج الفني.

وحملت الأغنيات الأسماء التالية: “ماتت بعدكم روح”، و”حلم”، و”سد الباب”، و”يا عالم”.

وخصّ الفنان نور الزين أغنية “ماتت بعدكم روح” من كلمات قصي عيسى والحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود، بكليب حمل توقيع المخرج المبدع ياسر الجابري.

ويعتبر نور الزين من أهم النجوم العراقيين وصاحب الأرقام المليونية على منصة اليوتيوب، والهيتات الغنائية وذلك بعدما حصدت اغنياته نجاحاً كبيراً محققة ارقاماً قياسية بالمشاهدة.