أميرة أديب: والدتي منال سلامة رفضت دخولي التمثيل وانتظروني في "تحقيق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حلت الوجه الجديد أميرة أديب ضيفة على صبري زكي في برنامج قول يا كبير ، محطة راديو إنرجي 92.1 للحديث عن مشاركتها في مسلسل ولاد ناس بدراما

رمضان الماضي، وأعمالها القادمة.

وقالت أميرة أديب إن والدتها الفنانة منال سلامة كانت ترفض دخولها مجال التمثيل خوفا عليها من متاعبه لكن والدها دعم الفكرة ويحرص دائما على أن تحقق ما تتمناه

وأوضحت أميرة أديب أن فترة انتشار فيروس كورونا كانت لها نتائج سلبية على الكثيرين من بينها أسرتها، لكنها كانت إيجابية عليهابشكل شخصي، بعدما وصلت فيديوهاتها خلال فترة الحظر من الأكثر مشاهدة على مواقع التواصل.

وتحدثت أميرة أديب في قول يا كبير عن مشاركتها في مسلسل ولاد ناس عبر ، التقدم لتجربة الأداء، والنجاح بها، لكن بدايتها الحقيقية، كانت في مسلسل "تحقيق" الذي بدء تصويره في رمضان وتوقف قليلا ثم عاد العمل عليه حاليا.

وكشفت أميرة أديب تفاصيل مسلسل تحقيق الذي تقوم فيه بدور صغير بحسب وصفها.