تعرف على موعد عرض حكاية "غالية" بمسلسل "زي القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قررت مجموعة قنوات CBC عرض حكاية "غالية" من مسلسل "زي القمر" يوم السبت الموافق 28 أغسطس الجاري.

الحكاية من بطولة الفنانة درة التي تلعب دور "غالية" وتقدم هذه القصة مشاعر ومواقف في حياة فتاة اسمها "غالية" تعزف وتدرس الموسيقى، تأخرت في الزواج من منظور المجتمع وتتزوج بطريقة مختلفة وتتعرض لمشاكل تغير نظرتها للحياة.

وأكدت درة، في بيان صحفي، أن أكثر ما حمسها للعب بطولة حكاية غالية هو الفكرة المختلفة والسيناريو والجديد وخصوصًا أنها قضية تهم الكثير من السيدات والفتيات وإجتماعية وتهم جوانب في حياة الفتاة والمراة تواجهها ك النساء وبعها مشاعر ودراما ورومانسية حقيقة.

وعن كواليس العمل، قالت: " كنا مضغوطين جدا، فنحن نقدم عمل يجب أن يكون جيدا ومختلفا، وفي الجو الحار وفي وقت قصير نسبيا لأن موعد العرض كان محدد سلفا في الشهر الجاري".

وتابعت: "عملت من قبل مع المخرجة شيرين عادل في اثنين من أنجح أعمالي في مسلسلي (العار والريان)، وكون المنتجة مها سليم سيدة وأنا والمخرجة والمنتجة سيدات وموضوع عن النساء فكان شيء ساعدنا في تقديم العمل".

وعن الفنانين المشاركين بالعمل، أضافت: "مراد مكرم ممثل رائع وهو يمثل بسلاسة طبيعية وكانت هناك راحة في التعامل معه، وهو شخص ملتزم، وبالطبع الدكتور أحمد حلاوة الذي أعطاني مشاعر الأب في الحقيقة وليس العمل نفسه، وفرح يوسف ممثلة موهوبة، وبالرغم من أنه أول عمل لنا معا، إلا أن هناك مشهد بيننا لن أحرقه، لكنه كان قوي جدا، سترونا كأننا أختين بالفعل، وهشام إسماعيل وخفة دمه ولديه حضور، وفراس سعيد أحب التعامل معه فهو محترف وفنان وإنسان ملتزم".

حكاية "غالية" من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج مها سليم، ويشارك درة في بطولته مراد مكرم وفرح يوسف وفراس سعيد وأحمد حلاوة، ومن إخراج شيرين عادل.