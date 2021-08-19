الحلفاوي يكشف عن تطلعاته لموقف المنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن تطلعاته للمنتخب الوطني بكأس الأمم الأفريقية، المقرر إقامتها في فبراير 2022 .

وكتب "الحلفاوي" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "سنتأهل لدور الـ 16 إن شاء الله، وعلى ضوء ما رأيناه في دور المجموعات يمكن أن نتفاءل أو العكس.. ربنا معاهم ويقدموا ما يليق بسمعة الكرة المصرية".

جاء رد الحلفاوي، بعد سؤال لأحد متابعيه، قال فيه: "يا قبطان.. شايف فرص مصر في أمم إفريقيا إزاي بعد القرعة؟".

وأقيمت قرعة نهائيات كأس أمم إفريقيا في العاصمة الكاميرونية ياوندي، مساء الثلاثاء، ووقع المنتخب المصري في المجموعة الرابعة مع نيجيريا، والسودان وغينيا بيساو.

وتقام بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير 2022، وستقام مباراة الإفتتاح بملعب استاد "أوليمبي" المبني حديثًا في ياوندي.