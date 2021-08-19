الفنان المصري أحمد العوضي يكشف حقيقة انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

محمد الفلاح - الخميس 19 أغسطس 2021

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خبر انفصال الفنان أحمد العوضي عن الفنانة ياسمين عبدالعزيز، التي سافرت إلى سويسرا مؤخرا في رحلة علاج.



ورد الفنان أحمد العوضي بنفسه على منشور انتشر على "فيس بوك"، يتناول شائعة انفصالهما قائلا: "والنبي بطل هبد، الله يرضى عليك.. الحكاية مش ناقصة هبد".

وتابع العوضي في رده على أحد المتابعين: "اللي قالك ضحك عليك.. وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي إنت قلته، واللي إنت بتقوله مش صح.. ومتحطش السم في العسل.. وعشان مظلمكش أو اللي قالك ضحك عليك.. فلو اتقالك ابقى أتاكد من الكلام بعد كده.. ولو إنت اللي بتخمن فأنا بقولك غلط".

يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز، سافرت 10 أغسطس/آب الجاري إلى سويسرا لاستكمال علاجها من مضاعفات عملية جراحية أجرتها يوم 11 يوليو/تموز الماضي، أدت إلى احتجازها بالعناية المركزة لفترة قبل استقرار حالتها ومغادرتها المستشفى.

وتوعد أحمد العوضي مؤخرا الطبيب الذي أخطأ، وأعلن اعتزامه اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتسبب في الأزمة الصحية التي تعاني منها زوحته.