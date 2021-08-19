درة تشوق الجمهور لمسلسل “زي القمر”.. وتكشف عن شخصيتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شوقت الفنانة التونسية، درة زروق، جمهورها إلى أحدث أعمالها الفنية قصة “غالية” من الموسم الثاني لمسلسل “زي القمر”، المقرر عرضه لأول مرة على إحدى القنوات الفضائية، خلال الفترة المقبلة.

وينقسم الموسم الثاني من مسلسل “زي القمر” إلى 3 قصص منفردة، منها حكاية “غالية” التي تقدمها درة في المسلسل.

ونشرت درة، عبر صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، صورة البوستر الرسمي للمسلسل، والذي تقدم خلاله حدوتة “غالية”، وظهرت خلال البوستر مرتدية فستانًا رسمت عليه زهور، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها.

وكشفت درة عن الشخصية التي تقدمها في المسلسل، وهي شخصية غالية، حيث علقت على الصورة التي نشرتها، قائلة: “قريبًا.. غالية من مسلسل زي القمر.. أتمنى أن يعجبكم المسلسل وأن تصلكم قصة غالية ومشاعرها وتتفاعلوا معها مثلما عشتها.. تابعوني في مسلسل غالية من سلسلة زي القمر.. إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم”.

وتفاعل عدد من المتابعين مع الصورة التي نشرتها درة، وعبروا عن شوقهم لمشاهدة قصة غالية في مسلسل “زي القمر”، كما حرص عدد من الفنانين على تهنئتها على مسلسلها الجديد، كانت في مقدمتهم مواطنتها عائشة بن أحمد، التي قالت: “مبروك يا شيري”، وأضافت الفنانة المصرية هاجر الشرنوبي: “هتكسري الدنيا”، وتابعت الفنانة المصرية بتول الحداد: “هيعجبنا طبعًا يا قمر”.

قصة “غالية” في مسلسل “زي القمر” من بطولة درة، صلاح عبدالله، فرح يوسف، مراد مكرم، وهي من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي، وإخراج شيرين عادل.

ويضم المسلسل قصتين أخريين: الأولى بعنوان “واحد في المية” بطولة صابرين، مدحت صالح، عفاف شعيب، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد شفيق، والقصة الثانية بعنوان “أنا قبلت”، بطولة آيتن عامر، تيام مصطفى قمر، عابد عناني، ومحسن منصور، وهي من تأليف أيمن الشايب، وإخراج معتز حسام.

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل “زي القمر” عرض في مارس الماضي، وتضمن أيضاً ثلاث قصص منفردة: الأولى كانت بعنوان “حتة مني” بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق وإيناس كامل وإخراج حسام علي، والقصة الثانية “مش هنفرح بيكي” بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي، و”ست الهوانم” بطولة ليلى علوي ومجدي كامل، وإخراج طارق رفعت.