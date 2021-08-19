فن ومشاهير

بإطلالة جريئة.. أنغام تطرح كليبها الجديد

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة المصرية أنغام أحدث أغانيها، التي تحمل اسم “ونفضل نرقص”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام ومن إخراج عادل جمال.

وظهرت أنغام في الكليب بإطلالة صيفية جريئة، وبفستان مبهج ملون يناسب التصوير على شاطئ البحر.

من ناحية أخرى تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي في القاهرة نهاية الشهر الجاري، بالمسرح المكشوف في مركز المنارة بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن تقدم خلاله باقة من الأغاني المتنوعة التي يعشقها جمهورها.

وسيطبق في الحفل بعض الشروط، ومنها حضور الجمهور بملابس رسمية، ومنع دخول جميع أنواع الكاميرات والمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى أنه غير مسموح بدخول الأطفال أقل من 6 سنوات.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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