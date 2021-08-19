بإطلالة جريئة.. أنغام تطرح كليبها الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت النجمة المصرية أنغام أحدث أغانيها، التي تحمل اسم “ونفضل نرقص”، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع وسام ومن إخراج عادل جمال.

وظهرت أنغام في الكليب بإطلالة صيفية جريئة، وبفستان مبهج ملون يناسب التصوير على شاطئ البحر.

من ناحية أخرى تستعد أنغام لإحياء حفل غنائي في القاهرة نهاية الشهر الجاري، بالمسرح المكشوف في مركز المنارة بالتجمع الخامس، ومن المقرر أن تقدم خلاله باقة من الأغاني المتنوعة التي يعشقها جمهورها.

وسيطبق في الحفل بعض الشروط، ومنها حضور الجمهور بملابس رسمية، ومنع دخول جميع أنواع الكاميرات والمأكولات والمشروبات، بالإضافة إلى أنه غير مسموح بدخول الأطفال أقل من 6 سنوات.