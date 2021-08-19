بالصور – نيللي كريم تقضي شهر العسل في نيويورك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تعيش الفنانة نيللي كريم، حالياً، أسعد أوقات حياتها، حيث تقضي مع زوجها لاعب الإسكواش المعتزل هشام عاشور، شهر العسل في مدينة نيويورك الأميركية، وذلك بعد أن أقام الثنائي حفل زفافهما منذ أيام بالساحل الشمالي وسط حضور الأهل والأصدقاء.

ونشر مجموعة من الصور برفقة زوجته وأصدقائهما من شهر العسل عبر خاصية “ستوري”، بموقع “إنستغرام”.

وفي إحدى الصور ظهرت كريم بإطلالة كاجوال، بينما ظهر زوجها مرتدياً خوذة فوق رأسه، وفي صورة أخرى ظهر الثنائي بصحبة مجموعة من الأصدقاء في سهرة بشارع “وول ستريت” بأميركا.

وكان الثنائي قد احتفلا بزفافهما مساء الأربعاء 11 آب (أغسطس) 2021، في إحدى قرى الساحل الشمالي، وحضره العديد من نجوم الفن أبرزهم عمرو دياب، كريم فهمي، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد السقا، حسن أبو الروس، آسر ياسين، مصطفى درويش، والكاتب مدحت العدل وشقيقه المنتج جمال العدل.