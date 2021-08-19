نجمة “ذا فويس كيدز” تحتفل بتخرجها من الثانوية.. شاهدوا كيف أصبحت!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة اللبنانية لين الحايك بتخرّجها في المدرسة الثانوية ونيلها شهادة البكالوريا رسمياً، لتبدأ مرحلة جديدة من حياتها بالدخول الى الجامعة.

وحرصت نجمة the voice kids على مشاركة متابعيها عبر “إنستغرام” بصور رصدت إطلالتيها بثوب أزرق وبثوب التخرّج الأسود، وعلّقت عليها بالقول: “تخرّجت رسمياً. بدّي أشكر مدرستي إدارة وأساتذة على تعبهم ومجهودهم لي قدمولنا ياه خاصة بهالسنة الاستثنائيّة… ومبروك لكل الناجحين وأكيد ما رح إنسى كل الدعم يلّي تقدملي طول الوقت قد ما أشكركم مش كافي! بحبكن من قلبي”.

وكانت حاملة لقب الموسم الأول من البرنامج مع فريق النجم كاظم الساهر قد أكدت في أكثر من لقاء أنها ستستكمل مسيرتها الفنية لكن بعد الانتهاء من دراستها، علماً أنها طرحت قبل فترة فيديو كليب لأغنيتها “بدي قلك” ونالت إعجاب الجمهور.