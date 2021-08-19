زوج ديانا كرازون يحتفل بذكرى تتويجها “سوبر ستار العرب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفل الإعلامي الأردني معاذ العمري بمناسبة مرور 18 عاماً على فوز زوجته الفنانة ديانا كرازون بلقب “سوبر ستار العرب” في موسمه الأول عام 2003… ونشر صورة لها مرفقة بالتعليق: “قبل 18 سنة زي اليوم حققتي حلمك واخذتي لقب سوبر ستار العرب… ما بنسى هاليوم كان فرحة لكل البلد… ما بنسى وقفة الناس معك بهيك يوم وما بنسى الفرحة اللي كانت بكل بيت بفوزك باللقب”.

وأضاف العمري قائلاً عبر حسابه الرسمي في تطبيق “إنستغرام”: “اليوم بتذكر يوم تتويجك باللقب وأنتِ شريكة حياتي ورفيقة الدرب… بعد ما تم إعلان النتيجة غنيتي “على بابي واقف قمرين” واليوم القمرين في بيتي ديانا وسلمى… كل سنة وأنتِ النجمة أم سلمى الغالية”.

يُذكر أنّ العمري سخر من شائعة تزعم أن له ابناً ثانياً اسمه عصام وأكبر سنّاً من ابنته التي أنجبتها كرازون​ في شهر حزيران (يونيو) الماضي… فقال: “الله رزقني بطفلتي الأولى اسمها سلمى وناس صار تناديني أبو سلمى وفي ناس بتناديني أبو عصام من طول عمري على اسم والدي الله يطوّل بعمره وهالشي كثير بيبسطني، هون بدخل المحلل أبو العريف الحدق اللي كاشفني وأنه أنا عندي ولد اسمه عصام وأنا تاركه!”. وأضاف: “وصرت سامعها أكثر من مرة وبيوصلني رسائل بتسألني وين عصام!؟ وينك يا عصام وينك يا بابا المحللين بيسألوا عنك”، وتابع ساخراً “أبو العريف لازم ينقرض”.