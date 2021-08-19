شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يحيى حفلاً غنائيًا بالساحل الشمالى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم تامر حسنى اليوم الخميس حفلا غنائيا على المسرح الرومانى بمنطقة الساحل الشمالى وبالتحديد فى مارينا، ومن المقررأن يغنى تامرباقة من أجمل أغانيه، التى حققت نجاحا كبيرا على مدار الفترة الماضية منها "صعبة"و"بحبك"، وغيرهما.



تامر حسنى

وأحيا مؤخرًا النجم تامر حسنى حفلا ضخما بالساحل الشمالى، حضره عدد كبير من جمهور تامر الذى أمتد إلى نصف ساعة إضافية على ميعاد انتهائه نظراً لتفاعل الجمهور بشكل كبير مع تامر، حيث طالبوه بعدم التوقف عن الغناء ليستمر تامر بعد الموعد المحدد للانتهاء استجابة لرغبة الجمهور.

وتأتى حفلات تامر حسنى في الساحل الشمالى في الوقت الذى ينجح فيه بالسينما من خلال أحدث أعماله "مش أنا"، الذى حقق نجاحاً كبيراً على مستوى الإيرادات وةالجمهور.

على جانب آخر تخطت أغنية "صعبة" حاجز الـ 52 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، توزيع عبد الرحمن شوقى، ماستر على فتح الله، إخراج تامرحسنى، محققة المركز الثالث على العالم، وكانت الأغنية قد تصدرت التريند وقت طرحها مباشرة نظرًا لظهور تامر بلوك مختلف نال إعجاب الجميع.