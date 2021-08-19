واحدة من أيقونات الجمال .. دخلت التمثيل بسبب صفعة.. وتعتبر الأكثر جماهيرية رغم قصر مشوارها الفنى 18 فيلماً في 7 أعوام فقط – شاهد بالصور من تكون

كتب امير فتحي في الخميس 19 أغسطس 2021 08:44 صباحاً - أعادت مجموعة من الحسابات النشطة المعنيّة بأخبار النجوم والفنانين علي السوشيال ميديا، تداول صورة تعود إلى مرحلة الطفولة الفنانة شهيرة، حيث كانت طفلة في سنوات عمرها الأولي، وتفاعل المتابعون مع الصورة بشكلٍ لافت، حيث أثنى الكثيرين علي برائتها وجمالها.

أنها أيقونة الجمال الفنانة المصرية “لبنى عبد العزيز“، التى ظهرت في صورة نادرة، وهي في طفولتها حيث لم يتعدى سنها فيها الخمس سنوات، ولم تختلف فيها معالم وجهها بعد أن كبرت، حيث احتفظت بجمال الطفولة حتى بعدما وصلت لسن الشباب.

وقد بدأ اسم لبنى عبد العزيز، في الانتشار منذ سن الـ11 عندما عملت بالقسم الإنجليزي بالإذاعة المصرية واشتهرت بتقديم برامج الأطفال مثل «ركن الطفل» و«العمة لولو»، وعندما قالت لبنى لخالها أنها تريد أن تكبر لكي تصبح ممثلة قام بصفعها وقالت لبنى في أحد لقاءاتها أن تلك الصفعه كان لها الفضل في تمسكها بحلمها ونجاحها في تحقيقه.

لبنى عبد العزيز اتجهت بعد إنهاء دراستها لتقديم البرامج الحوارية وأشهرها «بورتريه» الذي استضافت فيه كبار رجال الفكر والأدب والسياسة والرئيسين محمد نجيب وأنور السادات.

ويعد مشوار لبنى عبدالعزيز الفني قصيرًا جدا مقارنة بالجماهيرية التي حققتها، حيث عملت بالتمثيل سبعة أعوام فقط قدمت خلالها 18 فيلمًا، كان أولها «الوسادة الخالية» مع عبد الحليم حافظ والمخرج صلاح أبو سيف عام 1959 وآخر أفلامها «إضراب الشحاتين» مع كرم مطاوع وإخراج حسن الإمام عام1967.

بداية شهرتها عندما أقنع المنتج رمسيس نجيب والدها بعملها بالفن، لتكون بدايتها من خلال فيلم الوسادة الخالية مع عبدالحليم حافظ، والذي حقق نجاحا كبيرا في ذلك الوقت، وتوالت أعمالها بعد ذلك والتي من أبرزها:(عروس النيل مع الدنجوان الراحل رشدي أباظة، وَإسلاماه، غرام الأسياد، آه من حواء، إضراب الشحاتين) وغيرها من الأفلام.

هاجرت لبنى إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها إسماعيل برادة في أواخر الستينيات، ولكنها عادت في فترة التسعينيات واستأنفت نشاطها الفني بالمشاركة في عدة أعمال منها: عمارة يعقوبيان، جدو حبيبي.

سيرتها الذاتية :

وكانت الفنانة لبني عبد العزيز قد تصدرت مؤخرًا الترند علي محركات البحث بعد صدور كتابها والذي يرصد سيرتها الذاتية تحت عنوان «قصة امرأة حُرة»، للكاتبة المصرية هبة محمد علي. وذلك بإعتبارها أحد أبرز أيقونات الموضة خلال العصر الذهبي للسينما المصرية.

وقالت الفنانة لبنى عبد العزيز إنها تحدثت كثيرا مع الكاتبة هبة محمد علي كاتبة مذاكراتها “قصة امرأة حرة”، وإنها وجدت الكاتبة من أكثر الشخصيات التى تود الحكى معها، مشيرة إلى أنها كانت هناك فكرة مأخوذة عنها عندما دخلت المجال والوسط الفني أنها متعالية ومغرورة، ولكن حقيقة الأمر أنها كانت خجولة إلى حد كبير، ومن يقترب منها كان يعلم هذا الأمر.

وتابعت الفنانة لبنى عبد العزيز، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الحياة، أنها عندما جاءتها المنحة في الولايات المتحدة الأمريكية لم يكن لها أن ترفضها رغم أنها كانت تود الدراسة في الكلية الملكية في بريطانيا، مضيفة أنها رغم ضعفها إلا أنها لا تخاف من أي شىء وتحب المجازفة، ولكنها من الممكن أن تخاف من “الصرصور أو الفأر”، مؤكدة أن دخولها التمثيل جاء بالصدفة، وكانت خائفة في البداية ولكنها أرادت أن تخوض التجربة.

وواصلت لبنى عبدالعزيز أن علاقتها بالكاتب الكبير إحسان عبد القدوس كانت طيبة، حيث إنه كان جارا لهم وكلما يراها يقول لها: “إنتى لازم تمثلى”، كما أكدت أن هناك حماية من الرئيس السيسى والجيش للشعب المصرى، ولديها أمل كبير فى مستقبل مصر، وشعرت أيام حكم الجماعة الإرهابية بأن مصر ستغرق ولن تقوم لها قومة، مؤكدة أن الرئيس السيسى هو من لبى نداء الشعب ويبنى للمستقبل.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

نورت