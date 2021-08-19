تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 19 أغسطس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تراجع متوسط سعر صرف اليورو الأوروبي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 19 أغسطس 2021، في تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

وقفزت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر للشهر الـ14 على التوالي، لتصل إلي 40.609 مليار دولار بنهاية يوليو/ تموز الماضي، ما عزز من قوة العملة المصرية.

وانخفض متوسط سعر اليورو لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 18.34 جنيه للشراء، و18.46 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.37 جنيه للشراء و18.49 جنيه للبيع.

ووفق مسح ”الخليج 365” على الأسعار في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو 18.32 جنيه للشراء، و18.48 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لليورو في مصر، عند 18.41 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع، في المصرف العربي الدولي.

فيما جاء وهو أقل سعر لليورو في مصر، عند نحو 18.24 جنيه للشراء، و18.49 جنيه للبيع، في بنك مصر إيران للتنمية.

وسجل اليورو في بنكي الأهلي المصري، ومصر (أكبر بنكين حكوميين)، 18.29 جنيه للشراء، و18.44 جنيه للبيع،

التحويلات تواصل الارتفاع

وتلقى الاحتياطي النقدي في مصر دعما قويا، بعد الإعلان عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج في مايو/أيار الماضي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، ارتفعت التحويلات في مايو/أيار إلى 2.6 مليار دولار من 1.8 مليار قبل عام.

وقال البنك المركزي المصري إن التحويلات زادت 13% في أول 11 شهرا بالسنة المالية (2020-2021) إلى 28.5 مليار دولار من 25.2 مليار دولار قبل عام.

وتساهم تحويلات المصريين العاملين بالخارج بشكل كبير في الاحتياطي النقدي لمصر.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.65 جنيه للشراء، و 15.74 جنيه للبيع.

بينما انخفض متوسط سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، إلى 21.53 جنيه للشراء، و21.67 جنيه للبيع، مقابل نحو 21.55 جنيه للشراء، و21.69 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وواصل متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري، الاستقرار عند 4.17 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع.

كما ظل سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر المركزي ثابتا عند 4.26 جنيه للشراء، و 4.28 جنيه للبيع.

بينما سجل متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري نحو 51.93 جنيه للشراء، و 52.39 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.95 جنيه للشراء، و 52.41 جنيه للبيع.