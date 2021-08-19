شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة 811 ألف دولار فى إيرادات A Quiet Place Part II منذ طرحه مايو الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات فيلمA Quiet Place Part II بـ حوالى 811 أف دولار في خلال الأسبوع الماضى، لتصل بذلك إلى 295 مليونًا و 841 ألف دولار، منذ عرضه بدور العرض فى 28 مايو الماضى.

وانقسمت الإيرادات بين 159 مليونًا و841 ألف دولار فى الولايات المتحدة الأمريكية، و 136 مليونًا دولار فى دورالعرض حول العالم.

وكانت قد تمت إعادة جدولة فيلم A Quiet Place Part II عدة مرات، حيث تأثرت السينمات في جميع أنحاء البلاد بشدة بالوباء، وحقق العمل أيضًا 48 مليونًا و385 فى العرض الافتتاحى للفيلم بـ3726 دار عرض حول العالم، فيلم A Quiet Place Part II من إنتاج Paramount Pictures.

وكان من المقررعرض الفيلم في مارس الماضي، وسرعان ما انتشرت الجائحة في جميع أنحاء العالم، لتعلن غلق السينمات ودور العرض، ليتم نقله إلى يوم 23 أبريل، وسرعان ما ظهر أنه سيكون في ذروة الموجة الثانية من الفيروس ليتم نقله إلى سبتمبر2021، والعودة أخيرا إلي مايو المقبل.

A Quiet Place هو فيلم الرعب الذى يعتبر استكمالاً لنجاح جزئه الأول الذى دارت أحداثه فى مزرعة هادئة تسكنها أسرة صغيرة، لكنها تتعرض إلى رعب كبير بعد هجوم الأشباح والكائنات المخيفة عليهم، وتجسد إيملى بلانت دور الأم بينما جسد مخرج العمل جون كراسينسكى والمشارك فى الفيلم يقوم بدور زوجها.