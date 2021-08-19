هكذا احتفلت إنجي علاء بعيد ميلاد ابنتها "جنى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت المؤلفة إنجي علاء، متابعيها، احتفالها بعيد ميلاد ابنتها جنى يوسف الشريف.

ونشرت إنجي، صورا من الحفل، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وإنتي طيبة يا أحلى جنى.. ربنا يحفظك حبيبتي ويحميكي وأشوفك أحسن بنت في الدنيا.. إنتي وأخواتك وربنا يقدرني وأكمل المشوار".

جدير بالذكر أن إنجي علاء، شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2021 بمسلسل "كوفيد 25"، التي قامت بتأليفه، وهو من بطولة زوجها يوسف الشريف، أيتن عامر، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، أمير صلاح الدين، عبد الرحيم حسن، ديانا هشام، ميرنا نور الدين، صفاء الطوخي، ومن تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.