فن ومشاهير

بـ"البطانية".. كريم محمود عبدالعزيز يكشف عن صورة من كواليس "موسى"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشف الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عن صورة جديدة من كواليس تصوير فيلمه السينمائي "موسى" المعروض حاليا بالسينمات.
ونشر "كريم" الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "كواليس موسى.. حالياً بجميع دور العرض".
فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.
العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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