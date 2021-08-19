بـ"البطانية".. كريم محمود عبدالعزيز يكشف عن صورة من كواليس "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
كشف الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عن صورة جديدة من كواليس تصوير فيلمه السينمائي "موسى" المعروض حاليا بالسينمات.
ونشر "كريم" الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "كواليس موسى.. حالياً بجميع دور العرض".
فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.
العمل بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.