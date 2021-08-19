بـ"البطانية".. كريم محمود عبدالعزيز يكشف عن صورة من كواليس "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عن صورة جديدة من كواليس تصوير فيلمه السينمائي "موسى" المعروض حاليا بالسينمات.

ونشر "كريم" الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق: "كواليس موسى.. حالياً بجميع دور العرض".

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فليمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، ومن إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.