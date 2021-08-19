شاهد.. لجين عمران تنهار من البكاء أثناء حديثها عن والدها ووالدتها.. والسبب؟

كتب امير فتحي في الخميس 19 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - لم تستطيع الاعلامية السعودية لجين عمران إخفاء تأثرها أثناء حديثها عن والدتها ووالدها وذلك اثناء استضافتها في احدث حلقات برنامج “ABTalks” مع الاعلامي الاماراتي أنس بوخش.

وتحدثت لجين عمران عن فترة مرض والدتها ودخولها الى المستشفى كاشفة عن مدى تأثر والدها في تلك الفترة وحديثه الدائم عن ذكرياتهما معا.

وقالت لجين: “خلال الفترة اللي امي كانت في المستشفى ابوي ما سكت وهو بس يتكلم عن أمي ومدى روعة أمي وان ما في زوجة مثلها وما في امرأة مثلها وذكرياتهما”.

وتابعت “طول الوقت يتكلم عن أمي لدرجة ان أمي قبل ما تدخل المستشفى كانت طابخة أكل وحاطته في الثلاجة وانا كنت أطبخ ويجينا اكل من بره من اصدقائنا ناسنا واحبابنا كل يوم ما يبغى ياكل من الاكل الذي يوصل الذي هو مطبوخ اليوم وما عنده اكل ياكل الاكل اللي مطبوخ صرله يومين وثلاثة واربعة لأنه اكل أمي”.

واضافت “انا لليوم ما شفت واحد يحب زوجته مثل ما ابوي يحب امي فلما تقول رجالكم خونة ازعل لان ابوي عمره ما خان حتى ما فكر يخون نفسيا”.