ابنة يوسف الشريف وانجي علاء تخطف الانظار في عيد ميلادها.. نسخة من والدها؟

كتب امير فتحي في الخميس 19 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - شاركت الكاتبة المصرية إنجي علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف، متابعيها عبر حسابها على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة من الصور أثناء احتفالها بعيد ميلاد ابنتها الكبرى “جنى”.

وجهت إنجي علاء رسالة تهنئة خاصة لابنتها قائلة: “كل سنة وأنتي طيبة يا أحلى جنى، ربنا يحفظك حبيبتي ويحميكي وأشوفك أحسن بنت في الدنيا، أنتي وإخواتك، وربنا يقدرني وأكمل المشوار”.

وظهرت أنجي علاء، في الصور، بصحبة ابنتها وزوجها الفنان يوسف الشريف حيث خطفت الابنة الشابة الانظار بسبب الشبه مع والدها بشكل ملحوظ في الملامح، وهو ما علق عليه بعض المتابعين.



This is a Twitter Statushttps://twitter.com/engyalaa/status/1428090196701159431?ref_src=twsrc%5Etfw

وجاء من بين التعليقات، «شبه باباها أوي»، «ربنا يحفظهالكوا»، «نسخة من يوسف الشريف وهو صغير».

كذلك نشر يوسف الشريف نفس الصورة مع زوجته وابنته وعلق عليها كاتبا: “كل سنة وأنتِ طيبة يا جنى يا حبيبتي ربنا يبارك فيكي أنتِ ومامتك وأخواتك” .

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/ElSherif/status/1428093111155236877?ref_src=twsrc%5Etfw

في أبريل الماضي، خلال لقائها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على شاشة “سي بي سي”، وتقدمه الإعلاميات سهير جودة ومنى عبد الغني ومفيدة شيحة، كشفت إنجي علاء، عن الكثير من كواليس علاقتها بزوجها الفنان يوسف الشريف.

ولفتت إنجي، إلى أنه أكثر ما جذب انتباهها إلى زوجها، في بداية علاقتهما، هو أدبه الكبير وطريقة تفكيره، موضحة أنها حريصة بشدة خلال التعامل معه، إذ عليها التفريق بين يوسف الزوج ويوسف الفنان.

أما عن الفنان يوسف الشريف، كان قد كشف خلال استضافة له في برنامج «معكم»، مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع على فضائية “سي بي سي”، موضحًا أنه لم يكن مستعدا للحب والارتباط، لكنه حين رأى إنجي، خطفت قلبه من النظرة الأولى، قائلا: “لما شوفتها كسرت كل القواعد»، إذ جاءت مقابلتهما الأولى بعد عرض فيلم «هي فوضى»، حيث ذهبت إنجي علاء له لإجراء مقابلة صحفية معه عقب نجاح في العمل”.