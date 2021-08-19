بعد 5 سنوات على فوزها بلقب “ذا فويس”.. لين الحايك تحتفل بتخرجها من الثاوية

كتب امير فتحي في الخميس 19 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - احتفلت الشابة لين الحايك، نجمة “ذا فويس كيدز” في الموسم الأول، بتخرجها من الثانوية العامة، وتستعد حاليًا لدخول المرحلة الجامعية وذلك بعد خمس سنوات من شهرتها في برنامج اكتشاف المواهب.

ونشرت الحايك مجموعة صور لها وهي ترتدي ثوب التخرج، عبر حسابها على إنستغرام، وتلقت التهاني والتبريكات من المتابعين، لكن البعض ذهب للحديث عن اختلاف ملامحها بعدما أصبحت شابة، عندما قارنوها بظهورها أثناء مشاركتها في برنامج المواهب عام 2016، عندما كانت طفلة.

وظهرت نجمة ذا فويس في إحدى الصور وهي ترتدي ثوب التخرج باللون الأسود مع الأطراف الزيتية والقبعة السوداء، وفي صور أخرى ارتدت فستان سهرة من الشيفون باللون الأزرق مع قبعة التخرج، فظهرت بإطلالة ملفتة، وبدا بأنها أحيت حفل التخرج من خلال غنائها على المسرح أمام زملائها وأصدقائها.

وأبدت لين الحايك سعادتها الغامرة بنجاحها في الثانوية، فتوجهت برسالة شكر إلى أساتذتها ومدرستها فكتبت: “بدي اشكر مدرستي ادارة واساتذة على تعبهم ومجهودهم لي قدمولنا ياه خاصة بهالسنة الاستثنائيّة. ومبروك لكل الناجحين، وأكيد ما رح انسى كل الدعم يلّي تقدملي طول الوقت، قد ما اشكركم مش كافي! بحبكن من قلبي”.

وعُرفت الحايك، من خلال مشاركتها في الموسم الأول من برنامج “ذا فويس كيدز”، وحصولها على اللقب في الموسم الأول مع فريق النجم كاظم الساهر عام 2016.