آر كيلي: محاكمة المغني الأميركي بتهم اعتداء جنسي

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تبدأ محاكمة المغني الأمريكي، آر كيلي الحائز على جائزة غرامي، في محكمة اتحادية في ولاية نيويورك الأربعاء.

ويتهم نجم الموسيقى الشعبية ذات الأصول الإفريقية الأمريكية بالابتزاز، والاعتداء الجنسي، والرشوة، وهي تهم ينفيها.

وترجع بعض الادعاءات ضد المغني، واسمه الكامل روبرت سيلفستر كيلي، إلى أكثر من عقدين.

وإذا أدين بتلك التهم فيمكن أن يُحكم عليه بالسجن لعدة عقود.

ما التهم الموجهة إليه؟

يتهم كيلي وأعضاء حاشيته بتجنيد النساء والفتيات القاصرات للقيام بأفعال جنسية غير قانونية مع المغني.

ويعود هذا إلى بداية مسيرته المهنية في التسعينيات وخصوصاً مطارداته للفتيات المراهقات حسب قول الإعاء..

ويواجه المغني البالغ من العمر 54 عاما حاليا عددا من التهم في الولايات المتحدة، من بينها الاعتداء الجنسي، وإساءة معاملة القصر، والتقاط صور غير لائقة للقصر، وابتزاز الأموال، وعرقلة سير العدالة.

ولكنه نفى مرارا ارتكاب أي مخالفات.

Getty Images واجه المغني تهما جنسية كثيرة في التسعينيات.

ولا تعد ادعاءات الاعتداء الجنسي جديدة بالنسبة إليه، فهو يواجهها منذ أكثر من 20 عاما.

لكن المرة الوحيدة التي واجه فيها اتهامات جنائية كانت في عام 2008 وجرت تبرأته منها.

وكان كيلي نفسه ضحية لاعتداء جنسي وهو طفل، وذكر بالتفصيل في سيرته الذاتية كيف اغتصبه أحد أفراد أسرته، عندما كان في الثامنة من عمره.

ما أحدثالتطورات؟

ويحتجز كيلي منذ يوليو/تموز 2019، بعد رفض طلب الإفراج عنه بكفالة في الشهر التالي.

BBC وصول فريق الادعاء إلى المحكمة في بروكلين.

وفي مارس/آذار 2020 ، صادر مدعون أكثر من 100 جهاز إلكتروني، من بينها هواتف ذكية، وأجهزة آيباد، وأقراص صلبة من منشأة تخزين تحتوي على معدات خاصة به.

ثم اتُهم زملاؤه بمحاولة التأثير على الشهود وتخويفهم في أغسطس/آب من ذلك العام، وبعد فترة وجيزة تعرض المغني نفسه للهجوم أثناء نومه من قبل زميل له في سجن ميتروبوليتان بشيكاغو.

Getty Images كتب كيلي أغاني للمغنية الأمريكية عالية

وفي يونيو/حزيران 2021، وقبل شهرين فقط من الموعد المقرر لبدء محاكمته، طلب محامو كيلي الانسحاب من القضية.

وقال ستيف غرينبيرغ، ومايكل ليونارد إنه "من المستحيل" بالنسبة إليهما العمل مع اثنين من المحامين الجدد الذين وكلهم النجم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تأكد في جلسة استماع سابقة في المحاكمة أن كيلي اعترف بإقامة علاقة جنسية مع المغنية الراحلة عالية، عندما كانت تحت السن القانوني. واختير المحلفون الأسبوع الماضي بعد استجوابهم. وقد تستمر المحاكمة عدة أسابيع.