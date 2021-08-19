شكرا لقرائتكم خبر عن دراما واستعراض وكوميديا فى برومو Everybody’s Talking About Jamie (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لـ فيلم Everybody’s Talking About Jamie، الذى سيطرح في 17 سبتمبر المقبل، وكشف الفيديو عن مجموعة من اللقطات التشويقية للعمل الجديد.

فيلم Everybody’s Talking About Jamie روائي مستوحى مقتبس عن مسرحية موسيقية عن مراهقة من شيفيلد بإنجلترا تريد أن تصبح ملكة السحب.

وهو فيلم دراما موسيقي من إخراج جوناثان باتريل في أول أعماله في إخراج الأفلام الطويلة ومن سيناريو توم ماكراي والعمل مأخوذ عن المسرحية الموسيقية التي تحمل نفس العنوان، وهو من بطولة النجوم الفيلم ماكس هاروود، وسارة لانكشاير، ولورين باتيل والتي تظهر بالحجاب فى العمل.

يلعب ماكس هاروود دور جيمي نيو مراهق يحلم بالشهرة، ويلعب دوره فى الصغر نواه ليجوت، فيما تقوم سارة لانكشايربلعب دور مارجريت والدة جيمي ولورين باتيل في دور بريتي باشا أفضل أصدقاء جيمي وشبنى جولاتي في دور راي ورالف إنيسون في دور واين والد جيمي وأديل أختار في دور إيمان مسعود وصامويل بوتوملي في دور دين باكستون و ريتشارد جرانت.