شكرا لقرائتكم خبر عن فريق وسط البلد يحيى حفلاً غنائيًا على مسرح النافورة بالأوبرا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى فريق وسط البلد، حفل غنائى، غدا الجمعة على مسرح النافورة، ضمن العروض المميزة التى تنظمها دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

ويتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الأعمال الخاصة بالفريق، والتى حققت نجاحاً كبيراً باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها "قربيلى وسط البلد وأنتيكا هيلاهوب وعم مينا ومجنون، أتكلمى بإمكان شمس النهار وغيرها".

يذكر أن فريق "وسط البلد" واحد من أشهر الفرق الموسيقية المصرية، بدأ في عام 1999 ونجح في تقديم نوع جديد من الموسيقى المعاصرة، كما ظهر في فيلمي ملاكي إسكندرية، وعودة الندلة.

يتكون الفريق من سبع أعضاء هم: أدهم السعيد، وهاني عادل، وأحمد عمر، وأحمد عمران، وإسماعيل فوزي، وبوب، وميزو. قدم الفريق عددًا من الأغنيات الشهيرة على رأسها: آه يالالي، أنتيكا، اتكلمي، عم مينا، وغيرها.