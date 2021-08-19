صورة|هاجر الشرنوبي ودرة في كواليس حكاية "غالية" بمسلسل"زي القمر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ظهرت الفنانة هاجر الشرنوبي بصحبة الفنانة التونسية درة في كواليس تصوير حكاية "غالية" إحدى حكايات مسلسل "زي القمر".

ونشرت "الشرنوبي" صورة لها مع درة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "حواديت زي القمر.. حدوتة (غالية)، إخراج شيرين عادل، إنتاج مها سليم، تأليف أحمد فرغلي.. أحمد حسني، قريبآ على cbc ".

وكانت قناة cbc، قد طرحت برومو الموسم الثاني من مسلسل "زي القمر" اوالمقرر عرضه على شاشتها خلال الأيام المقبلة، وعُرض الموسم الأول من العمل قبل شهر رمضان الماضي، وضم 3 حكايات.

الموسم الثاني من المسلسل يحتوي على 3 حكايات هم: "غالية" تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإخراج شيرين عادل، وبطولة درة وصلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، والثانية بعنوان "واحد في المية" تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد شفيق وبطولة صابرين ومدحت صالح وعفاف شعيب، والثالثة "أنا قبلت" تأليف أيمن الشايب وإخراج معتز حسام، وبطولة أيتن عامر وتيام مصطفى قمر وعابد عناني ومحسن منصور.