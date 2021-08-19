شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف عن تفاصيل جائزة عصام السيد للعمل الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كنبت- منال الجيوشي:

تشجيعا لحركة المسرح الشبابى ودعما للمخرجين أصحاب التجارب الأولى أعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان و المخرج مازن الغرباوي عن تفاصيل جائزة (العمل الأول للشباب) لعام 2021 المقدمة من المخرج الكبير عصام السيد والتي تتكون لجنة تحكيمها من الدكتور أحمد مجاهد، والدكتور أيمن الشيوي، والدكتورة سماح السعيد.

الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ستعقد في الفترة من 06- 11 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

وقال رئيس المهرجان ومؤسسه المخرج مازن الغرباوي أن هذه الجائزة تقدم للسنة الثالثة من عمر المهرجان بالتعاون مع المخرج الكبير عصام السيد، وذلك حرصا وبحثا عن المخرج المسرحي الشاب صاحب التجربة الأولى التي تحمل دليل تميز لاستكمال طريقه في عالم الإخراج المسرحي، ودعما للطاقات الصاعدة والمخرجين والمخرجات من الشباب والشابات بجمهورية مصر العربية " شمالا وجنوبا –شرقا وغربا " المتسلحين برؤية علمية يرتكز على طاقاتهم الشابة الواعدة.

أما عن شروط المسابقة فهي كالتالي : يبدأ فتح باب التقديم اعتبارا من الأربعاء الموافق 18 أغسطس 2021 ، وذلك لمدة خمسة أسابيع تنتهي في يوم السبت الموافق 25 سبتمبر 2021 ، ولن تلقي أمانة الجائزة أي إعتبار للأعمال التي ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك .

ومن الشروط أيضا أن المسابقة مفتوحة أمام المخرجين المسرحيين المصريين أصحاب التجارب الأولى في مجال الإخراج المسرحي على ألا يتجاوز العمل التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الأولى إن كان محترفا.

ويشترط ألا يزيد عمر المخرج المتسابق عن (35 ) سنة فى شهر نوفمبر 2021، وأن يكون المخرج / المخرجة مصري الجنسية ، وأن يكون العمل يحمل سمات إبداعية وإخراجية متميزة وألا يكون منقولا من عمل آخر، وأن يتميز العمل بالتكامل تمثيلا وإخراجًا و ديكورا و موسيقى، ويفضل الأعمال ذات الصلة بمجتمعها و التي تحمل هما اجتماعيا و تقبل جميع الأعمال سواء كانت إنتاجا مستقلا أو جامعيا أو انتاجا حكوميا أو أي جهة.

ومن الشروط أيضًا : أن يكون العمل قد تم تقديمه في عرض عام للجمهور و من إنتاج 2019 ، 2020 ، 2021 ، والمسابقة متاحة لكل الشباب الذين يمارسون المسرح في جمهورية مصر العربية شمالا وجنوبا – شرقا وغربا، و من حق اللجنة حجب الجائزة إذا لم يتقدم لها من يستحق.

يتم التقديم للتسابق ونيل الجائزة من خلال ملئ إستمارة المشاركة الموجودة على الرابط التالى :

و ترسل الأعمال مصورة مع نبذة عن السيرة الذاتية للمخرج المتقدم ، صورتين شخصيتين بجودة عالية ، صورة من بطاقة الرقم القومي ، وتليفونه المحمول لسهولة التواصل معه وإقرار موقع من المتقدم للجائزة بأن هذا العمل لا يتجاوز التجربة الثالثة للمخرج إن كان هاويا أو التجربة الأولى إن كان محترفا ، وسيتم إلغاء الجائزة إن ثبت عكس ذلك وستتخذ كافة الإجراءات القانونية من قبل إدارة المهرجان تجاه من يثبت عليه ذلك ، وعليه وحده تقع كافة المسئوليات الجنائية والأدبية ، ترسل كل هذه الطلبات علي إيميلات المهرجان التالي :

كما سيتم فرز وتحكيم الأعمال المقدمة من قبل لجنة متخصصة يتم تشكيلها من قبل إدارة المهرجان ، وستبدأ اللجنة عملها بمجرد قفل باب التقديم ، مع ضرورة إلتزام المخرجين الراغبين بالمشاركة بإرسال أعمالهم بالبريد الإلكتروني متضمنا الإقرار وروابط المسرحية وملف كامل تقني وإعلامي وكذلك إرسال شريط العرض كاملا على قرص DVD عالي الجودة، ولن يقبل أي عمل مسرحي دون مشاهدته من قبل إدارة المهرجان كاملا لضمان خضوعه للجنة المشاهدة والترشح للتنافس على الجائزة ، وآخر الشروط ألا يكون المخرج قد شارك في مسابقة أخرى بنفس العرض المسرحي .

اما عن الجوائز الخاصة بالمسابقة فهي المركز الأول : قيمة الجائزة 5 آلاف جنيها مصريا تمنح للحاصل على المركز الأول فى حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، والمركز الثانى : قيمة الجائزة 3 آلاف جنيها مصريا تمنح للحاصل على المركز الثاني في حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، والمركز الثالث : قيمة الجائزة ألفين جنيها مصريا تمنح للحاصل على المركز الثالث في حفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ، كما ستتم استضافة الفائزين بالجائزة بمراكزها الأولى والثانية والثالثة لحضور فعاليات الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي والمنعقد من 06-11 نوفمبر 2021 وكذلك المشاركة المجانية بأحد الورش التي تقدمها إدارة المهرجان .

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي يترأسه شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.