شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: شخصية "هنا" فى لعبة نيوتن مش غبية.. وتكشف كواليس زواجها من أحمد حلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة منى زكى، أن شخصية "هنا" التى قدمتها خلال أحداث مسلسل لعبة نيوتن، الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، لم تكن غبية بل أرادت أن تثبت ذكائها وقوتها.

وكشفت منى زكى، خلال برومو حلقة برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، المقرر عرض الجزء الأول منها يوم الاثنين القادم 23 أغسطس، عن كواليس العمل مع النجم الكبير الراحل أحمد زكى، والعمل أمامه فى فيلمى أيام السادات وحليم، كذلك العمل مع الفنان أحمد السقا فى أفريكانو، مشيرة إلى أنها فهمت أن شخصيتها فى هذا الفيلم ستكون "حاجة هتلمس قلب الناس".



منى مع إسعاد يونس

كما تطرقت منى زكى، فى حوارها إلى زواجها من الفنان أحمد حلمى، وكواليس التعارف بينهما قبل الزواج، وموعد التمثيل معا، كما أشارت إلى أن تربية الصبيان أصعب كثيرا من تربية البنات، قائلة: "كانوا بيحاولوا يولعوا فى البيت من كام يوم".



منى زكى

من ناحية أخرى بدأت النجمة منى زكى مؤخرًا تصوير مشاهدها الأولى من فيلم "الجواهرجى" فى أحد الديكورات التى أعدت للعمل، وجمعت المشاهد الأولى بينها وبين بطل العمل محمد هنيدى، والفنانة الكبيرة لبلبة، ويواصل صناع الفيلم التصوير حاليا، حيث هناك حالة نشاط كبير داخل موقع التصوير للرغبة فى الإنتهاء من تصويره فى فترة وجيزة.