شكرا لقرائتكم خبر عن قطعتين مجوهرات .. حكاية هدية جينيفر لوبيز لابنتا بن أفليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن العلاقة بين جينيفر لوبيز وحبيبها بن أفليك تتطور كل يوم بشكل كبير على المستوى العائلى حتى بين الاثنين، وذلك بعدما ذكر موقع People أن جينيفر لوبيز لم تكتف بالاعتناء بـ بن أفليك، وإنما اشترت مؤخراً هديتين من المجوهرات لبنات نجم هوليوود الأمريكى.

وأضاف تقرير موقع People أن جينيفر لوبيز وأثناء تواجدها بأحد المناسبات مؤخراً في كاليفورنيا دخلت محل مجوهرات شهير هناك، واشترت عدة قطع مختومة بالزهور من الخط إلى ابنتا بن افليك.



لوبيز وبن افليك

من ناحية أخرى ينشغل محبى الثنائى بن أفليك وجينيفر لوبيز خلال الآونة الأخيرة بآخر تطورات علاقتهما، وذلك بعد عودتهما معاً من جديد لعلاقتهما سوياً بعد 17 عاما من الانفصال عام 2004، وهوالأمر الذى دعا موقع E! Online للتطرق لتلك العلاقة، مؤكداً أن الثنائى ورغم سعادتهما الكبيرة إلا أنهما قررا عدم تطور العلاقة إلى زواج وسيكتفيا بما هم فيه على هذا النحو.

وأتت تلك الأخبار بعدما حذفت النجمة العالمية جينيفر لوبيز كل الصور والذكريات التي تربطها مع خطيبها السابق أليكس رودريجيز، وذلك بالتزامن مع اتخاذ علاقتها مع بن أفليك مسارًا جديدًا بعدما انتقلا لمنزل جديد يجمعهما داخل بيفرلى هيلز، وذكر موقع الديلى ميل أن لوبيز لم تكتف بذلك وإنما ألغت متابعتها لـ أليكس رودريجيز على إنستجرام.