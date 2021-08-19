شكرا لقرائتكم خبر عن سلمي حايك البطلة الحارقة الأكثر جاذبية فى بوستر Eternals.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت النجمة العالمية سلمي حايك البطلة الخارقة الأكثر جاذبية في البوستر الأول لها من فيلم Eternals، حيث كشفت حايك عن البوستر من خلال حسابها على إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "بعد طول انتظار أستطيع أن أشعر أخيرًا بقرب وصول eternals".





وكانت مارفل كشفت عن التريلرالأول لفيلمها المقبل Eternals، المقرر عرضه في 4 نوفمبر المقبل بدور العرض العالمي، بعد استقرار سوق السينما عالميًا، بعد تخفيف بعض القيود التي فرضتها عدد من الدول بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم.

ونشرت الصفحة الرسمية لعالم مارفل الملامح الأولى للفيلم المقبل Eternals، الذي سيسرد قصة حياة بعض الأبطال الخارقين الجدد الذين مكثوا على الأرض لآلاف السنين، لتكشف عن الإمكانيات والمهارات التي يتمتعون بها.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي فإن ريتشارد مادن، الذى يجسد دور إيكاريس، يلعب القائد القوي لفريق Eternals الذي يمكنه الطيران، وإطلاق أشعة من الطاقة الكونية من عينيه ولديه قوة خارقة متقاربة مع سوبر مان، وتلعب أنجلينا جولي دور ثينا، المحاربة التى يمكنها صنع أي سلاح.

الفيلم الجديد Eternals من بطولة ريتشارد مادن، وجيما تشان، وكميل نانجياني، وسلمي حايك وما دونغ سوك، وباري كيوجان، وأنجلينا جولى وكيت هارينتجتون، وسيقوم بإخراجة كلوي تشاو.