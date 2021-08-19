فن ومشاهير

معلومات مهمة عن الراحل محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله .. صور

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القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الخميس ذكرى رحيل الحكاء المصري الراحل محفوظ عبد الرحمن، الذى توفى فى 19 أغسطس عام 2017، تاركا الفنانة سميرة عبد العزيز زوجته رفقية حياته، فضلا عن العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية والتليفزيونية المهمة.

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 تخرج الراحل فى جامعة القاهرة عام 1960، وبدأ الكتابة قبل تخرجه بأعوام.

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عمل في عدة أماكن صحفية ثم بعد تخرجه عمل في دار الهلال، واستقال عام 1963.

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اشتغل في دار الوثائق التاريخية، وعمل سكرتير تحرير في "مجلة السينما، ومجلة المسرح والسينما، مجلة الفنون".

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قدم المجموعة القصصية البحث عن المجهول عام 1967 ثم  مجموعة أربعة فصول شتاء عام 1984.

 

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قدم أول رواياته بعنوان "اليوم الثامن" نشرت 1972 بمجلة الإذاعة والتليفزيون.

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نال محفوظ جائزة الدولة التشجيعية 1972، وجائزة أحسن مؤلف مسرحي 1983 من الثقافة الجماهيرية، والجائزة الذهبية من مهرجان الإذاعة والتليفزيون عن مسلسل أم كلثوم، وجائزة الدولة التقديرية في الفنون2002.

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 حصل على جائزة العقد لأفضل مبدع خلال 10 سنوات من مهرجان الإذاعة والتليفزيون.

 

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من أبرز مسلسلاته "سليمان الحلبى"، "الزير سالم"، "عنترة"، "قابيل و قابيل"، "ساعة ولد الهدى"، "بوابة الحلوانى" و"أم كلثوم".

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قدم في السينما أفلام "الشبكة"، "القادسية"، "ناصر 56" عام، "كوكب الشرق"، "حليم".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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