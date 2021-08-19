شكرا لقرائتكم خبر عن العوضى يرد على شائعات انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وعدم سفره معها للعلاج: كفاية هبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى الفنان أحمد العوضى الأنباء التى ترددت فى الآونة الأخيرة حول انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدا أن هذا الكلام "هبد" ولا أساس له من الصحة وأنها ما زالت زوجته ولم يحدث أى انفصال بينهما.

وقال العوضى، ردا على كاتب منشور انفصاله عن ياسمين وتم تداوله بكثافة على منصات السوشيال ميديا: "والنبى بطل هبد الله يرضى عليك، الحكاية مش ناقصة هبد"، مضيفا: "اللى قالك ضحك عليك وياسمين لسه مراتى، ومفيش ربع كلمة صح من اللى انت قولته واللى انت بتقوله مش صح، متحطش السم فى العسل، وعشان مظلمكش.. أو اللى قالك ضحك عليك، فلو اتقالك فابقى اتأكد من الكلام بعد كدة".



وكان أحمد العوضى توعد من خلاله منشور له على فيس بوك المتسبب فى تدهور الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز، ودخولها فى مضاعفات أدت الى مكوثها لعدة أيام داخل الرعاية المركزة فى أحد المستشفيات.



العوضى

وقال العوضى: "ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخى فى حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافى التام لياسمين وتعدى الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصرى سيحكم بينى وبين المتسبب فيما حدث، لا تظن صمتى نسيان بل لكل حدث حديث".

وغادرت ياسمين مطار القاهرة الدولى متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف، لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التى أجرتها يوليو الماضي.