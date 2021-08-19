شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين التهامى ينشد أجمل الأشعار الصوفية والتراثية والابتهالات لجمهور الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأمسية الرابعة من فعاليات الدورة 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حضورا جماهيريا مكثفا، حيث تم شغل جميع المقاعد مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على السلامة العامة.

فعلى مسرح المحكى خطف الجمهور من مختلف المحافظات والفئات العمرية الأضواء باستقبال حافل لشيخ المنشدين ياسين التهامى الذى خلق حالة من السمو الوجدانى، وأنشد عدداً من أبيات الأشعار الصوفية والتراثية وقصائد المديح النبوى والابتهالات والتى تفاعل معها الحضور.

سبق التهامى حفل غنائى لمطرب الأوبرا ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق بقيادة المايسترو أيمن محيى الدين، حيث غازل الجمهور بمجموعة مميزة من أشهر أعمال تراث الموسيقى العربية، والتى نالت الإعجاب والاستحسان، وكان منها بانوراما لأعمال عبد الحليم حافظ، الحلوة داير شباكها، طاير يا هوا، مبيسألش عليا أبدا، كعب الغزال، بهية وغيرها، ومن الأعمال المعاصرة سلف ودين، كما عزفت الفرقة فى بداية الحفل موسيقى فتافيت السكر.