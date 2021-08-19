شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا ينفى خناقته مع زميله بالفرقة: " عايزين يشوهوا سمعتى " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مطرب المهرجانات حمو بيكا لـ"الخليج 365"، حقيقة مشاجرته مع زميله مطرب المهرجانات نور التوت، قائلا:"هذا الكلام عارى من الصحة وكذب لأنى اعتبره إبنى، وأنا اللى ربيته، وكل من يدعى ذلك حسبى الله ونعم الوكيل".

وأضاف بيكا فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، قائلا:"أنا مش عارف ليه، بيتصيدوا لى الأخطاء وعايزين يشوهوا سمعتى ، أرحمونى بقى أنا مش بتاع مشاكل وماشى فى حالى، عايزين منى إيه بقى وكفاية اللى بيحصلى، ليه مصممين تنزلوا اسمى مع كل مصيبة تحصل فى البلد".

من ناحية أخرى نفى مؤخرا مطرب المهرجانات حمو بيكا، ما تردد عن عدم إلتزامه بإحياء حفل كان قد اتفق عليه في ليبيا، لافتا إلى أنه لم يحصل على أي أموال للغناء في ليبيا كما يتردد، وكتب عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "توضيح مهم جدًا لأهلى وجمهوري العظيم في ليبيا بخصوص الشائعات اللي بتقول إن "حمو بيكا" أخد عربون لعمل حفلة في أراضي ليبيا وملتزمش بميعاد الحفلة وقفل تليفونه.. الكلام ده غلط جدًا ومحصلش والكلام ده كله شائعة".

وتابع:"أولاً حمو بيكا مش بيتعامل مع أي منسق حفلات سواء في مصر أو في خارج مصر .. والتعامل بيبقي من خلال مديرين الأعمال، ثانياً أنا معنديش أي حفلات في ليبيا ولا قريب ولا في وقت فات"، مضيفًا: "وكل الكلام اللي اتقال ده كله شائعات هدفها التحريض بين حمو بيكا وجمهوره في ليبيا".

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