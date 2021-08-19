هنا الزاهد أنيقة وميرنا نور الدين تستعرض رشاقتها.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد، أحدث إطلالة أنيقة لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

عبير صبري

ظهرت الفنانة عبير صبري، بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بحبكم كلكم".

أسما شريف منير

كشفت أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير، عن أحدث إطلالة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الإنسان الناجح هو الذي يُغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذانهم ويفتح أذنيه قبل أن يفتح الناس أفواههم".

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "غروب الشمس الساحر بإطلالة ساحرة".

نسرين طافش

ظهرت الفنانة نسرين طافش، بإطلالة أنيقة عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "الحب هو مرآة الجمال الإلهي..جلال الدين الرومي".

ميرنا نور الدين

استعرضت الفنانة ميرنا نور الدين، رشاقتها في أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيها.

شمس الكويتية

نشرت الفنانة شمس الكويتية، أحدث ظهور لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "‏لا تتغير ليبقىٰ البعض.. كن أنت ليبقىٰ المناسب".

محمد أنور

ظهر الفنان محمد أنور بصحبة نمر صغير، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "خطر".

محمد رجب

كشف الفنان محمد رجب، عن أحدث ظهور له داخل غرفة النوم، عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.

محمد سامي

ظهر المخرج محمد سامي بصحبة زوجته الفنانة مي عمر في أحدث ظهور لهما عبر حسابه على إنستجرام، ونالت الصورة إعجاب متابعيه.