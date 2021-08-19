هذا ما قاله مجدي الهواري عن أول ليلة عرض لـ"ياما في الجراب يا حاوي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

احتفل المخرج مجدي الهواري، بنجاح أول ليلة عرض لمسرحيته الجديدة "ياما في الجراب يا حاوي" التي تُعرض حاليا بمكتبة الإسكندرية.

وكتب "الهواري" عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. بفضل الله وتوفيقه.. النجاح كان عنوان أول ليلة عرض تاريخية في مكتبة الإسكندرية".

وتابع: "تحية من القلب لمعالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم - الفنانة والمتذوقة للفن المسرحي المختلف، أشكرها على تشريفها وعلى كلامها الجميل والرائع في حق الزملاء من مبدعي هذا العرض، وعلى إشادتها بالعرض وبنجومه والمجهود الذي بُذل من الجميع لنجاح هذا العرض وخروجه إلى النور وبهذا الشكل المختلف والمبهر والمبهج كما ذكرت، والتفاصيل البسيطة والمهمة في الرؤية الإبداعية".

وأضاف: "شكر خاص لمكتبة الإسكندرية والقائمين عليها والعاملين بها على التعاون والمجهود الغير عادي لنجاح المشروع والعرض.. وأشكر صديقي الدكتور خالد عبدالجليل مدير عام المصنفات الفنية على تشريفه وكلامه الحلو عن العرض.. كله طاقة إيجابية، وتحية وتصفيق من القلب لكل نجومي و

وكل صناع العمل، علشان استحملتوني طول فترة البروفات بس كنتم ودمتم أمانة في رقبتي.. وبعد كلام الوزيرة والجمهور امبارح..يا رب كنت ودمت عند حسن ظنكم".

مسرحية "ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي "ليلة من ألف ليلة" من إنتاج "كايرو شو" وإخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنيًا محمد هاني.

يشارك في بطولتها: إياد نصار ومحمد الشرنوبي وكارمن سليمان وشريف الدسوقي وسما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس وإسماعيل فرغلي.