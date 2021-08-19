للحديث عن كيفية التعامل مع الأطفال.. سماح أنور في بث أسبوعي على "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تتواصل الفنانة الكبيرة سماح أنور مع متابعيها منذ عامين عن طريق بث مباشر أسبوعيا لمناقشة مواضيع متنوعة نالت إعجاب و اهتمام الجميع لأنها تخص تفاصيل الحياة اليومية وكيفية نجاح العلاقات والتعامل مع الأطفال وذلك بحكم دراستها العلمية في العلاقات الأسرية.

في الوقت نفسه قامت الكاتبة دينا جمال أنور بتأسيس موقع لجمع أرشيف يجمع أعمالها السينمائية والتليفزيونية والمسرحية بالإضافة إلى جمع اللقاءات والتكريمات والمشروعات لتدعمها وطلبت من كل متابعيها الانضمام والمشاركة

وكانت قد تعرضت الصفحة الرسمية للفنانة سماح أنور للسرقة، إلا أنه بعد غياب أربعة أشهر عادت لتطل على جمهورها من جديد معبرة عن شعورها بالامتنان و الشكر لدعم متابعيها.