شكرا لقرائتكم خبر عن البنت شبه مامتها.. يوسف الشريف وإنجى علاء يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما "جنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم يوسف الشريف، وزوجته الكاتبة والسيناريست إنجى علاء، بعيد ميلاد ابنتهما جنى الشريف، الذى وافق اليوم الأربعاء، فى حفل عائلى بسيط، متمنين لها عاما جديدا وسعيدا، فيما اعتبر متابعو الشريف أن جنى تشبه والدتها بشكل كبير.



انجى وابنتها جنى

ونشر الشريف، عبر حسابه على تويتر، صورة جمعته بابنته وزوجته، صحبها بتعليق: "كل سنة وأنتِ طيبة يا جنى يا حبيبتى، ربنا يبارك فيكى أنتِ ومامتك وأخواتك".



جنى وسط والديها يوسف وإنجى

فيما نشرت إنجى صورا لها مع ابنتها وأسرتها، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "كل سنة وانتى طيبة يا أحلى جنى، ربنا يحفظك حبيبتى ويحميكى انتى وأخواتك، وأشوفك أحسن بنت فى الدنيا وربنا يقدرنى وأكمل المشوار".



الاحتفال بعيد ميلاد جنى يوسف

وقدم النجم يوسف الشريف فى الموسم الرمضانى المنقضى مسلسل "كوفيد 25" والذى حقق نجاحا كبيرا فور عرضه فى منتصف شهر رمضان، الذى شهد أحداثا كثيرة شيقة ومثيرة، بدأت أحداثها فى عام 2025 بتوقع دكتور ياسين المصرى "يوسف الشريف" وجود فيروس جديد من الممكن أن ينتشر خلال الفترة القادمة، حيث كان يعمل طبيب وتمت إقالته بسبب خطأ طبى أدى لوفاة المريض، ومن ثم بدأ فى عمل فيديوهات كيوتيوبر على مواقع التواصل الاجتماعى، بدأت أعراض الفيروس الجديد تظهر على بعض الأشخاص على مستوى العالم خرج دكتور ياسين على الناس على الناس من خلال فيديو يحظرهم من هذا الفيروس.











