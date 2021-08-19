شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى: عبد المنصف خط أحمر وأى حد يتعدى حدوده القانون واقفله بالمرصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دافعت النجمة لقاء الخميسى عن زوجها محمد عبد المنصف "أوسة"، حارس مرمى وادى دجلة، بعد الهجوم عليه عقب لقاء الزمالك، مؤكدة أن عبد المنصف خط أحمر ومن يتعدى بالألفاظ فإن القانون سيكون له بالمرصاد، موجهة رسالة للمتعدين على زوجها: "اتعلموا منه العزيمة والإرادة والإصرار.. يمكن فى يوم تنفعوا نفسكم والبلد".





وكتبت لقاء، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: "محمد عبد المنصف خط أحمر، أى حد تسول له نفسه إنه يتعدى حدوده بالألفاظ النابية أو التلميح بالحروف، القانون واقفله بالمرصاد، خلاص زمن قلة الأدب والتعدى انتهى، بقى عندنا قانون بيحمى الجميع من أى تعدى.. السجن والغرامة".

وتابعت لقاء: "رسالة لمسيئى الأدب والمتعدين، ياريت نشوف نجاحاتكم المبهرة ومستقبلكم المشرق، اتعلموا من أوسة العزيمة والإرادة والإصرار والقوة والتحمل، يمكن فى يوم تنفعوا نفسكم والبلد".



محمد عبد المنصف

من ناحية أخرى استأنفت الفنانة لقاء الخميسى تصوير مشاهدها فى مسلسل "إجازة مفتوحة" قبل أيام، حيث تصور دورها بشكل يومى، وتصل عدد ساعات التصوير لأكثر من 15 ساعة، لاسيما أن صناع العمل يرغبون الانتهاء من أكبر عدد حلقات تمهيدًا لعرضه خلال الأسابيع المقبلة.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ 40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، ألفت عمر، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى.