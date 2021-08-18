لقاء الخميسي تدافع عن زوجها: "زمن قلة الأدب انتهى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت الفنانة المصرية لقاء الخميسي الهجوم على زوجها جارس مرمي نادي وادي دجلة المصري، ونادي الزمالك سابقا، محمد عبدالمنصف، عقب فوز الزمالك على وادي دجلة، بمنافسات الدوري المصري الممتاز.

الهزيمة عرضت عبدالمنصف للسخرية من جانب الجماهير ، وتم اتهامه بالتساهل أمام نظيره الأبيض.

وكتبت لقاء الخميسي، عبر حساباتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "محمد عبدالمنصف خط أحمر، أي حد تسول له نفسه إنه يتعدى حدوده بالألفاظ النابية أو التلميح بالحروف، القانون واقف له بالمرصاد.. خلاص زمن قلة الأدب والتعدي انتهى بقى عندنا قانون بيحمي الجميع من أي تعدي، السجن والغرامة!".





وتابعت الخميسي: "رسالة لمسيئي الأدب والمتعدين، ياريت نشوف نجاحاتكم المبهرة ومستقبلكم المشرق.. اتعلموا من أوسه العزيمة والإرادة والإصرار والقوة والتحمل يمكن في يوم تنفعوا نفسكم والبلد".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي على شاشة التليفزيون، مسلسل بعنوان "ضد الكسر"، عرض في رمضان الماضي، وشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، وحمزة العيلي، والعمل من تأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج جمال العدل.