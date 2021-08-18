رانيا يوسف تثير الجدل في مصر مجددا ..ماذا فعلت؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل الفنانة المصرية رانيا يوسف القيام بأفعال تثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، وجاءت الواقعة الجديدة من بوابة الرقص.

وبعد الهجوم عليها بسبب ملابسها المثيرة، وتصريحاتها الجريئة، شاركت رانيا يوسف الراقصة الشهيرة "جوهرة" في وصلة رقص مثيرة، وظهرت في الفيديو وهي ترقص بشكل جريء مرتدية فستانا قصيرا.



وتداول رواد مواقع التواصل هذا المقطع الذي يجمع بين رانيا يوسف والراقصة جوهرة، كما قامت الأخيرة بنشر الفيديو عبر خاصية استوري على تطبيق إنستجرام.

وانهالت تعليقات المتابعين عبر مواقع التواصل ما بين معجبين بمهارة رانيا يوسف في الرقص وانتقادات لجرأتها، واتهامات بالسعي وراء الأفعال المثيرة وعدم الشعور بالمسؤولية.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف على شاشة التليفزيون كان مسلسل "ملوك الجدعنة"، الذي عرض في رمضان الماضي وحقق نسبة مشاهدة كبيرة، وشاركت فيه بجانب مصطفي شعبان وعمرو سعد

وياسمين رئيس ودلال عبد العزيز ووليد فواز ومحمد التاجي، العمل من إخراج أحمد خالد موسى.

كما شاركت أيضا في بطولة مسلسل "وكل ما نفترق" مع عمرو عبدالجليل وريهام حجاج وأحمد فهمي ومحمد الشرنوبي.