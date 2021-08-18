شبيهات المشاهير في زلزال تيك توك.. سكارليت جوهانسون وجنيفر أنيستون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتل تريند "شبيهات النجمات" صدارة قائمة المقاطع الأكثر إعجابًا على منصة تيك توك مؤخرًا، لا سيما على صعيد مشاهير السينما العالمية.

وكانت البداية بشبيهة النجمة جينيفر أنيستون التي خطفت قلب الجمهور لفترة، قبل أن تظهر شبيهتي سكارليت جوهانسون ومارجوت روبي لتسرقا منها الأضواء.

ووفقًا لموقع "ذا ميكس" الأمريكي، تمكنت نجمتي "تيك توك": أنستازيا، التي تعرف بهارلي كوين، وكيت شوماسكايا، التي تعرف بـ "بلاك ويدو" من إثارة إعجاب الجمهور، بسبب تشابههما الذي يعقل مع نجمات هوليوود الأصليات.





ورغم أن كلا من نجمتي تيك توك بدأتا في تقليد شخصيتي بلاك ويدو وهارلي كوين منفصلتين، إلا أن اجتماعهما في فيديو واحد سرعان ما تحول إلى "تريند"، حصد ملايين المشاهدات في وقت محدود.





ويعرف عشاق عالم الأبطال الخارقين شخصيتي هارلي كوين، حبيبة الجوكر المجنونة، والتي تقوم بدورها الممثلة الأسترالية مارجوت روبي، أما بلاك ويدو، التي تلعب دورها سكارليت جوهانسون، على النقيض من هارلي، إذ تميل للاتزان وتنحاز إلى جانب الخير.





وأوضح الموقع أن تشابه تقليد كيت وأنستازيا مثير للإعجاب، خاصةً أن الشخصيات التي يقلدانها أعداء على الشاشة، لكنهما تحولا إلى أصدقاء على تيك توك.



