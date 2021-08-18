بعد احتواء الأزمة.. أحمد سعد يطرح أغنية فيلم "200 جنيه"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرح المطرب المصري أحمد سعد، أغنية جديدة تحمل اسم "200 جنيه" من فيلم مصري يحمل الاسم نفسه، مقرر عرضه 25 أغسطس الجاري.

الأغنية من كلمات عبدالله حسن، ألحان إسلام عز وتوزيع عمرو صلاح، وتعرض في سياق أحداث الفيلم.



ويأتي طرح الأغنية بعد نشوب خلاف بين أحمد سعد والشركة المنتجة للفيلم، بسبب طرحه لملصق دعائي للأغنية ظهرت خلاله صورته بحجم أكبر من صور باقي الأبطال، الأمر الذي رفضته الشركة المنتجة، وبعد فترة قصيرة تم احتواء الأزمة وإزاله أسباب الخلاف.





تدور أحداث فيلم"200 جنيه" في إطار درامي، حول مبلغ "200 جنيه" تنتقل من شخص لآخر من مختلف الطبقات الاجتماعية والأماكن السكنية من خلال 8 قصص مختلفة.

الفيلم من تأليف أحمد عبدالله وإخراج محمد أمين ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلى علوي، خالد الصاوي، أحمد آدم، غادة عادل، هاني رمزي، نيللي كريم، أحمد رزق، عمرو عبدالجليل، أحمد السعدني، آسر ياسين، محمد فراج، طارق عبدالعزيز.