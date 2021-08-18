محاكمة المغني آر.كيلي بتهمة الاعتداء الجنسي.. "وحش مفترس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصفت ممثلة للادعاء الاتحادي في الولايات المتحدة نجم موسيقى آر اند بي الشهير آر. كيلي في بداية محاكمته باعتداءات جنسية بأنه "وحش مفترس".

وقالت، الأربعاء، إن المتهم "وحش مفترس" طالب العديد من النساء والقاصرات بالولاء والخضوع التام بعد أن جندهن على مدى عقدين في إطار مخطط رهيب للابتزاز.



وقالت ماريا ميلينديز لهيئة محلفين مؤلفة من 7 رجال و5 نساء في المحكمة الاتحادية في بروكلين إن كيلي استخدم "الأكاذيب والتلاعب والتهديدات والإيذاء الجسدي" للهيمنة على ضحاياه كما سجل عادة لقاءاته الجنسية معهن.

وأضافت أن كيلي (54 عاما) اعتاد أن يلزم ضحاياه باستئذانه قبل قيامهن بأي شيء تقريبا حتى مجرد استخدام دورة المياه.

كما ابتزهن بالتهديد بنشر خطابات أجبرهن على كتابتها أقررن فيها بالذنب إذا فررن منه.





وقالت ميلينديز في بيانها الافتتاحي "هذه القضية هي عن وحش مفترس.. هذه القضية ليست عن رجل مشهور يحب الحفلات كثيرا".

وأنكر كيلي كل الاتهامات التسعة التي تضمنتها لائحة الاتهام الرسمية وتشمل، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية، الرشوة والابتزاز، وينفي المغني بقوة ارتكاب أي مخالفات.

وفاز كيلي بجائزة جرامي 3 مرات وله رصيد من الأغنيات الناجحة وأشهرها (آي بيليف آي كان فلاي).

ويصف فريق الدفاع القانوني عن كيلي المدعين عليه بأنهم مجموعة من الساخطين ممن تمنوا أن يكونوا مع موكلهم ثم غيروا رواياتهم فيما بعد.

وتم تأجيل المحاكمة أكثر من مرة بسبب جائحة كورونا ومن المتوقع أن تستمر نحو شهر.