أمازون تعرض 5 أفلام جديدة.. عودة "سندريلا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يمثل الصيف فرصة لا تعوض لمشاهدة أفضل أفلام العام، إذ تحرص شبكات البث على طرح أعمال متنوعة في هذه الفترة تحديدًا.

وبالتزامن مع العطلة الصيفية، أعلنت شبكة البث الإلكتروني أمازون برايم، طرح مجموعة عروض جديدة في الفترة المقبلة ترضي بها أذواق مختلف متابعيها.



1- Cinderella





فيلم "سندريلا" بطولة كاميلا كابيو وبيلي بورتر، وتم تحويله إلى نسخة حية مأخوذة عن فيلم الأنيميشن الكلاسيكي الشهير.

يطرح فيلم "سندريلا" أول سبتمبر/أيلول المقبل، ويتناول قصة حب سندريلا المعروفة بطريقة حديثة تناسب العصر.



2- Everybody's Talking About Jamie





فيلم "الكل يتحدث عن جيمي"، مأخوذ عن قصة حقيقية، وهو من أكثر الأعمال المنتظرة لهذا العام.

يتناول الفيلم قصة جيمي، شاب صغير السن مصمم على أن يصبح ممثل استعراضي، مهما كانت العقبات التي تقف في طريقه، وهو من بطولة ماكس هارود.

3- The Mad Woman's Ball





فيلم "ذا ماد وومن بول" الفرنسي، بطولة وإخراج الممثلة ميلاني لوران، وهو فيلم مثير يدور حول شابة تعيش في القرن الـ 19 تكتشف أنها تستطيع سماع الموتى، مما يغير حياتها.



4- I Know What You Did Last Summer





مسلسل "أعلم ماذا فعليت الصيف الماضي"، مأخوذ من سلسلة أفلام التسعينات الكلاسيكية التي حملت نفس العنوان.

المسلسل بطولة ماديسون إيسمان، ويتناول المسلسل قصة مجموعة من المراهقين يطاردهم قاتل غامض، بعد حادثة قتل شهدوا عليها في حفل تخرج العام الماضي.

5- The Wheel of Time

مسلسل الفانتازيا "عجلة الزومن" بطولة روزماند بايك، ويدور في عالم استثنائي يوجد به سحر ولكن وحدهن النساء قادرات على التحكم به.



