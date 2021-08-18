نتفليكس تستحوذ على نجوم الكوميديا.. عملان في الطريق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت شبكة نتفليكس عن ضم مجموعة من أكبر نجوم الكوميديا في هوليوود من خلال فيلمين بإنتاج ضخم هذا العام.

ووفقًا لموقع "جيمز رادار" الأمريكي، يتعاون النجم آدم ساندلر مع الممثلة جينيفر أنيستون في الجزء الثاني من فيلم Murder Mystery، والذي صدر الجزء الأول منه في 2019 وحقق نجاحًا كبيرًا.

وتتبع السلسلة قصة زوجين يتورطان في جريمة قتل، خلال قضائهما عطلة سعيدة على متن يخت فاخر يمتلكه ملياردير.





وفي الفيلم الثاني يتعاون النجمان كيفن هارت ومارك والبرج، في فيلم بعنوان: Me Time، ويتناول رحلة أب أعزب يجد نفسه في المنزل بمفرده؛ فيقرر إعادة صداقاته القديمة مما يقوده لأحد الأصدقاء المغامرين، وتتغير حياة الاثنين.





وذكر الموقع أن الفيلمين السابقين يمثلان نبذة مما تحضره نتفليكس لعشاق الكوميديا، إذ يتضمن جدولها بالفعل أفلاما أخرى بدأ تنفيذها مثل: Don’t Look Up وهو فيلم كوميديا سوداء بطولة جينيفر لورنس وليوناردو دي كابريو، إضافة إلى فيلم Red Notice "ملحوظة حمراء" ويضم النجوم: رايان رينولدز ودوين جونسون "ذا روك".

