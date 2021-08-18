موجز ”الخليج 365” للسياحة.. رحلات الكويت لـ6 دول ولقب "بوينج"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز أحداث قطاع السياحة، لتقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث السياحية على الصعيدين العربي والدولي.

بخطوات واضحة تتحرك الطائرة 737 ماكس، لاسترداد لقبها كأكثر طائرة مبيعا لدى شركة بوينج، قبل قرار منعها من الطيران في مارس/آذار 2019.

أعلنت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس"، الأربعاء، أن التطعيم ضد كوفيد-19 سيصبح إلزاميًا لجميع موظفيها.



قررت الكويت استئناف الرحلات الجوية مع 6 دول، من بينها مصر، والهند، وعدة دول آسيوية أخرى.



وقعت طيران الإمارات اتفاقية رمز مشترك مع الناقلة "أزول Azul" ستتيح للعملاء السفر من وإلى 8 مدن في البرازيل مع شبكة طيران الإمارات.



نقلت شركات الطيران الأمريكية 66.4 مليون مسافر في يونيو حزيران، أو ثلاثة أمثال العدد في يونيو 2020، لكنه لا يزال منخفضا 21 % عن مستويات ما قبل الجائحة.

