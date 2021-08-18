موجز ”الخليج 365” للتكنولوجيا.. التغريدات المضللة وجوجل تلاحق أبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في مجال التكنولوجيا على مدار الساعة، وسط تغطيات للقطاع على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أجرت شركة أبل الأمريكية 5 تجارب اختبارية حتى الآن لنظام التشغيل الجديد IOS 15 لضمان فاعليته، خاصة أنه يحمل ميزة جديدة لآيفون.

يوما بعد الآخر تتكشف معلومات جديدة عن آيفون 13 المرتقب، وسط قرب طرحه المقرر الشهر المقبل خلال مؤتمر أبل.

أطلقت منصة تويتر خاصية جديدة بشكل تجريبي، تتيح لها كشف التغريدات المضللة بناء على إبلاغات المستخدمين.

على خطى شركات صناعة الهواتف الكبرى، قررت شركة جوجل طرح هاتفها الجديد بيكسل 6 بلاشاحن على أن يباع - الشاحن- بشكل منفصل.

أضافت شركة التكنولوجيا جوجل إلى أحدث هواتفها Pixel 5A من الجيل الخامس للاتصالات شاشة أكبر وبطارية أكبر إلى جانب القدرة على مقاومة المياه.