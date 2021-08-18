شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم افتتاح "فينسيا" Parallel Mothers في مهرجان نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك فيلم المخرج بيدرو ألمودوفار Parallel Mothers، في مهرجان نيويورك فى الفترة من 24 سبتمبر وحتى 11 أكتوبر المقبل، وذلك بعد الكشف عن عرضه فى مهرجان فينيسيا، حيث يفتتح الفيلم مهرجان فينيسيا السينمائى فى دورته الجديدة خلال سبتمبر المقبل، وهو فيلم إسبانى من بطولة بينيلوبى كروز، وميلينا سميت، وإسرائيل إليجالدى، وآيتانا سانشيز خيخون، بمشاركة جولييتا سيرانو وروسى دى بالما.

فيلم Parallel Mothers يتناول قصة امرأتين، جانيس وآنا، يتصادف وجودهما فى غرفة مستشفى واحدة، حيث ستضع كل منهما مولودها، وتشتركان فى كونهما «عزاب» وحملتا بالصدفة.

فيما يشارك أيضا فيلم A Chiara حيث يواصل جوناس كاربينيانو، النجم الصاعد للسينما الإيطالية، مشروعه المتمثل فى مراقبة الحياة فى كالابريا المعاصرة من خلال دراسة الشخصية المثيرة للمراهقة، كيارا وتجسدها «سوامى روتولو»، التى تكتشف تدريجيا أن عائلتها المتماسكة ليس كل ما يبدو، ويتناول العمل كيارا وهى تكافح لفهم الحقيقة الصعبة حول والدها المفقود فى ظروف غامضة، ونقابات الجريمة التى تتحكم فى منطقتها.

A Chiara هو فيلم درامى باللغة الإيطالية من إخراج جوناس كاربينيانو، وهو الفيلم الثالث فى ثلاثية أفلامه التى تدور أحداثها فى مدينة كالابريا، ويشارك فى بطولته سيلفانا بالومبو، وكلاوديو روتولو.