شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: إصابة عادل إمام بـ كورونا شائعة ليس لها أساس من الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية، أن ما تم تداوله فى الساعات الماضية حول إصابة الزعيم عادل إمام بفيروس كورونا ما هى إلا شائعات ليس لها أساس من الصحة، موضحاً لـ"الخليج 365" أن عادل إمام بخير وبصحة جيدة ويعيش حياته بشكل طبيعى مع أسرته.

يذكر أن الزعيم عادل إمام يقضى إجازة الصيف بصحبة أسرته في الساحل الشمالى كما هو معتاد كل صيف، لاسيما وأنه غير مرتبط بتصوير أعمال فينة جديدة، كما أنه لم يحدد موقفه من المشاركة فى دراما رمضان المقبل حتى الآن.

الزعيم عادل إمام غاب عن المشاركة في دراما رمضان الماضى، وذلك بعدما قدم مسلسل "فلانتينو" في رمضان قبل الماضى، من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، وشارك في بطولته داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.